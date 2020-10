Giro d’Italia 2020, ordine d’arrivo e classifica diciassettesima tappa: vince O’Connor (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ben O’Connor ha conquistato la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2020, con partenza da Bassano Del Grappa e arrivo a Madonna di Campiglio. L’australiano si è imposto sui 203km della tappa di mercoledì 21 ottobre, caratterizzata da ben quattro gran premi della montagna. tappa che ha visto il gruppo con la maglia rosa controllare a lungo la gara e solo negli ultimi 15km accelerare per contenere lo svantaggio, rimasto oltre i 6 minuti per gran parte della gara. Negli ultimi 15km si allunga il gruppo di testa, con O’Connor che scatta a 8km al traguardo e resiste al tentativo di recupero di Pernsteiner, secondo al traguardo. De Gendt ha poi battuto Zakarin nella volata per il terzo posto. Di seguito l’ordine d’arrivo e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ben O’Connor ha conquistato ladeld’Italia, con partenza da Bassano Del Grappa e arrivo a Madonna di Campiglio. L’australiano si è imposto sui 203km delladi mercoledì 21 ottobre, caratterizzata da ben quattro gran premi della montagna.che ha visto il gruppo con la maglia rosa controllare a lungo la gara e solo negli ultimi 15km accelerare per contenere lo svantaggio, rimasto oltre i 6 minuti per gran parte della gara. Negli ultimi 15km si allunga il gruppo di testa, con O’Connor che scatta a 8km al traguardo e resiste al tentativo di recupero di Pernsteiner, secondo al traguardo. De Gendt ha poi battuto Zakarin nella volata per il terzo posto. Di seguito l’d’arrivo e ...

