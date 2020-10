Giro d’Italia 2020: lo Stelvio deciderà la corsa? Salta il tappone del Colle dell’Agnello (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il tappone del penultimo giorno del Giro d’Italia 2020, l’Alba-Sestriere, è stato ridisegnato poiché, in questo momento, non è possibile transitare sul Colle dell’Agnello e sull’Izoard. La nuova frazione, verosimilmente, sarà molto più facile della precedente e, per questo, il Giro d’Italia dovrebbe decidersi nella giornata di domani. Infatti, lo Stelvio, presente della Pinzolo-Laghi di Cancano, verrà affrontato e sarà, per distacco, l’erta più impegnativa presente nel tracciato di quest’edizione della corsa Rosa. L’imperativo, nella giornata di domani, dunque, sarà attaccare la maglia rosa Joao Almeida. Viene da chiedersi, però, chi possa realmente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ildel penultimo giorno deld’Italia, l’Alba-Sestriere, è stato ridisegnato poiché, in questo momento, non è possibile transitare suldell’Agnello e sull’Izoard. La nuova frazione, verosimilmente, sarà molto più facile della precedente e, per questo, ild’Italia dovrebbe decidersi nella giornata di domani. Infatti, lo, presente della Pinzolo-Laghi di Cancano, verrà affrontato e sarà, per distacco, l’erta più impegnativa presente nel tracciato di quest’edizione dellaRosa. L’imperativo, nella giornata di domani, dunque, sarà attaccare la maglia rosa Joao Almeida. Viene da chiedersi, però, chi possa realmente ...

giroditalia : ??Giro d'Italia Stage 16 - Podium ?? @JTratnik ???? - @BahrainMcLaren ?? @ben_oconnor95 ???? - @NTTProCycling ??… - giroditalia : ??The emotional Stage 16 Last Km of #Giro d’Italia 2020! ??L'ultimo emozionante Km della tappa 16 del #Giro d'Italia… - giroditalia : Stage 17 | Tappa 17 - Giro d’Italia 2020 Classifications! ??Mode on. ?? Maglia Rosa - @EnelGroupIT Classification… - chris269804 : RT @giroditalia: ?? Where eagles dare. Giro d’Italia 2020, Stage 17, Madonna di Campiglio. ?? Dove osano le aquile. Giro d'Italia 2020, Tapp… - PatoCornejoG : RT @giroditalia: ?? Where eagles dare. Giro d’Italia 2020, Stage 17, Madonna di Campiglio. ?? Dove osano le aquile. Giro d'Italia 2020, Tapp… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Marcianise, in mezza Italia spacciatori e pusher cadono nella rete dei Carabinieri l'eco di caserta