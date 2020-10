Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio: percorso, altimetria, favoriti. Primo tappone sulle Dolomiti! (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si fa sul serio finalmente al Giro d’Italia 2020. oggi in programma la diciassettesima tappa: da Bassano del Grappa fino in vetta a Madonna di Campiglio. È il momento delle Alpi, atteso lo scontro diretto tra i big della classifica generale: in tanti vogliono provare a ribaltare la situazione. Andiamo a scoprire il percorso, l’altimetria e i possibili favoriti. percorso Dopo una quarantina di chilometri pianeggianti ecco il Primo GPM di giornata, di prima categoria: Forcella Valbona, 21,4 chilometri al 6,7%. Lunghissima la discesa per arrivare al tratto di rifornimento fisso che anticiperà le rampe del Monte Bondone. Altro GPM di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si fa sul serio finalmente ald’Italiain programma la diciassettesima: dadelfino in vetta adi. È il momento delle Alpi, atteso lo scontro diretto tra i big della classifica generale: in tanti vogliono provare a ribaltare la situazione. Andiamo a scoprire il, l’e i possibiliDopo una quarantina di chilometri pianeggianti ecco ilGPM di giornata, di prima categoria: Forcella Valbona, 21,4 chilometri al 6,7%. Lunghissima la discesa per arrivare al tratto di rifornimento fisso che anticiperà le rampe del Monte Bondone. Altro GPM di ...

