Giro d’Italia 2020, Joao Almeida: “Se ho ancora la maglia rosa lo devo alla mia squadra. Stanno facendo un lavoro immenso” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Joao Almeida si è difeso in modo eccellente anche nella diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2020, la Bassano del Grappa – Madonna di Campiglio. Il giovane corridore lusitano resta, dunque, in maglia rosa e domani si giocherà il Giro d’Italia sullo Stelvio con il neerlandese Wilco Kelderman. Il portoghese, fino a oggi, ha vissuto alla giornata, ma il sogno di conquistare il grande Giro che si snoda sulle strade del Bel Paese sta diventando realtà. A fine tappa, Almeida ha commentato la giornata di oggi ai microfoni Rai. Queste le sue parole: “E’ stata una tappa molto lunga e dura con tante salite. devo ringraziare la mia squadra che, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020)si è difeso in modo eccellente anche nella diciassettesima tappa deld’Italia, la Bassano del Grappa – Madonna di Campiglio. Il giovane corridore lusitano resta, dunque, ine domani si giocherà ild’Italia sullo Stelvio con il neerlandese Wilco Kelderman. Il portoghese, fino a oggi, ha vissutogiornata, ma il sogno di conquistare il grandeche si snoda sulle strade del Bel Paese sta diventando realtà. A fine tappa,ha commentato la giornata di oggi ai microfoni Rai. Queste le sue parole: “E’ stata una tappa molto lunga e dura con tante salite.ringraziare la miache, ...

giroditalia : ??Giro d'Italia Stage 16 - Podium ?? @JTratnik ???? - @BahrainMcLaren ?? @ben_oconnor95 ???? - @NTTProCycling ??… - giroditalia : ??The emotional Stage 16 Last Km of #Giro d’Italia 2020! ??L'ultimo emozionante Km della tappa 16 del #Giro d'Italia… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 Giro d'Italia Stage 16 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa 1… - Trentin0 : Giro d'Italia, a Campiglio trionfa ÒConnor. - zazoomblog : Giro d’Italia 2020 tutte le classifiche dopo la 17ma tappa: Almeida in rosa Demare leder dei punti Guerreiro si pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Marcianise, in mezza Italia spacciatori e pusher cadono nella rete dei Carabinieri l'eco di caserta