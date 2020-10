Giro d’Italia 2020, Francia proibisce passaggio della tappone alpino di sabato: cambia il percorso (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La Francia proibisce il passaggio dal proprio territorio del tappone alpino di sabato al Giro d’Italia 2020. Due salite iconiche come il Colle dell’agnello e l’Izoard diventano dunque off limits e non potranno più far parte della frazione numero venti della corsa rosa. La Il percorso era già messo a dura prova dalla situazione legata al maltempo, ma la Prefettura di Briancon ha preso questa decisione per quanto concerne l’emergenza coronavirus. Rcs sta già pensando al piano B: si parla di un doppio passaggio dal Sestriere, che però renderebbe la tappa regina di questa edizione più agevole. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Laildal proprio territorio deldiald’Italia. Due salite iconiche come il Colle dell’agnello e l’Izoard diventano dunque off limits e non potranno più far partefrazione numero venticorsa rosa. La Ilera già messo a dura prova dalla situazione legata al maltempo, ma la Prefettura di Briancon ha preso questa decisione per quanto concerne l’emergenza coronavirus. Rcs sta già pensando al piano B: si parla di un doppiodal Sestriere, che però renderebbe la tappa regina di questa edizione più agevole.

