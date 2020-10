Giro d’Italia 2020, domani la tappa regina: Stelvio e Torri di Fraele. Cima Coppi, 4 GPM e freddo pungente. L’altimetria per ribaltare tutto (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La tappa regina del Giro d’Italia 2020, la frazione cerchiata in rosso da tutti gli appassionati. La Pinzolo-Laghi di Cancano, 18ma tappa della Corsa Rosa in programma giovedì 22 ottobre. Sono 207 km durissimi, con quattro salite spaccagambe in una giornata che si preannuncia da tregenda e che risulterà decisiva per la classifica generale. Si arriva con questa situazione di classifica: il portoghese Joao Almeida è in maglia rosa e ha 17” di vantaggio sull’olandese Wilco Kelderman, l’australiano Jai Hindley è a 2’58”, il britannico Tao Geoghegan Hart si trova a 2’59”, lo spagnolo Pello Bilbao accusa un distacco di 3’12”, il polacco Rafal Majka a 3’20”, Vincenzo Nibali è settimo a 3’31”, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ladeld’Italia, la frazione cerchiata in rosso da tutti gli appassionati. La Pinzolo-Laghi di Cancano, 18madella Corsa Rosa in programma giovedì 22 ottobre. Sono 207 km durissimi, con quattro salite spaccagambe in una giornata che si preannuncia da tregenda e che risulterà decisiva per la classifica generale. Si arriva con questa situazione di classifica: il portoghese Joao Almeida è in maglia rosa e ha 17” di vantaggio sull’olandese Wilco Kelderman, l’australiano Jai Hindley è a 2’58”, il britannico Tao Geoghegan Hart si trova a 2’59”, lo spagnolo Pello Bilbao accusa un distacco di 3’12”, il polacco Rafal Majka a 3’20”, Vincenzo Nibali è settimo a 3’31”, ...

