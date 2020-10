Giro d’Italia 2020, diciannovesima tappa: percorso e altimetria (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’altimetria e il percorso della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2020, la Morbegno-Asti di 258 chilometri. Si tratta della frazione più lunga di questa edizione della Corsa Rosa, con un percorso praticamente tutto pianeggiante con due soli piccoli strappi che non sono nemmeno classificati come GPM. Spazio quindi ai velocisti, che cercheranno in tutti i modi di tenere sotto controllo la corsa per giocarsi un ultimo sprint prima di lasciare spazio definitivamente agli uomini di classifica. diciannovesima tappa: ORARI, TV E STREAMING L’altimetria della tappa Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’e ildelladeld’Italia, la Morbegno-Asti di 258 chilometri. Si tratta della frazione più lunga di questa edizione della Corsa Rosa, con unpraticamente tutto pianeggiante con due soli piccoli strappi che non sono nemmeno classificati come GPM. Spazio quindi ai velocisti, che cercheranno in tutti i modi di tenere sotto controllo la corsa per giocarsi un ultimo sprint prima di lasciare spazio definitivamente agli uomini di classifica.: ORARI, TV E STREAMING L’della

