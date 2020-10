Giro d’Italia 2020 | Ben O’Connor si impone a Madonna di Campiglio | non c’è lotta tra i big

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Primo tappone dolomitico piuttosto deludente in termini di spettacolo per ild’Italia. Oggi è andata in scena la diciassettesima frazione della Corsa Rosa, di 203 chilometri da Bassano del Grappa adi: non c’è stata gran battaglia in gruppo, con il plotone che ha nuovamente lasciato andar via la fuga. Ad imporsi è stato l’australiano Ben O’Connor (NTT Pro Cycling). Stato di forma eccezionale per il nativo di Perth che ieri aveva sfiorato la vittoria sui muri friulani ed oggi è riuscito ad alzare le braccia al cielo in Trentino Alto Adige. Resta senza problemi in Maglia Rosa Joao Almeida. Come d’abitudine gran battaglia per cercare la fuga giusta. L’attacco di giornata è andato via nei pressi del primo GPM, quello di ...