Giro d'Italia 2020: a Madonna di Campiglio vince la noia. I favoriti si guardano in attesa dello Stelvio (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il tappone dolomitico doveva regalare grandissime scintille, doveva essere la grande occasione per chi voleva ribaltare la classifica generale, doveva rappresentare il terreno giusto per mettere in difficoltà la maglia rosa. Nulla di tutto questo. La 17ma frazione del Giro d'Italia si è risolta con un nulla di fatto, nessuno ha osato qualcosa di particolare, gli attacchi si sono visti col binocolo e un eccessivo tatticismo ha regnato sovrano all'interno del gruppo dei migliori. Joao Almeida ha potuto controllare la situazione con relativa tranquillità, supportato dalla solidissima Deceuninck-Quick Step. Il Team Sunweb di Wilco Kelderman (secondo a 17" di ritardo) e di Jai Hindley (terzo a 2'58") non è riuscito ad alzare il ritmo per appesantire le gambe del leader della graduatoria, soltanto l'australiano ...

giroditalia : ??Giro d'Italia Stage 16 - Podium ?? @JTratnik ???? - @BahrainMcLaren ?? @ben_oconnor95 ???? - @NTTProCycling ??… - giroditalia : ??The emotional Stage 16 Last Km of #Giro d’Italia 2020! ??L'ultimo emozionante Km della tappa 16 del #Giro d'Italia… - giroditalia : Il Monte Bondone fu immortalato al Giro d'Italia del 1956 mentre Charly Gaul affrontava le condizioni più estreme p… - SMSNEWSOFFICIAL : GIRO D’ITALIA 2020: Brian O’Connor ha vinto la 17a tappa, Almeida conserva la maglia rosa - LarioLakeComo : Al via domani il Giro d'Italia | Il 23 ottobre la gara attraversa Como „Giro d'Italia, venerdì 23 ottobre la gara a… -

