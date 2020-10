Giornalista si masturba senza saperlo via webcam durante la riunione su Zoom. Sospeso! (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Jeffery Toobin, scrittore, Giornalista del “New Yorker” e commentatore della “CNN”, si è masturbato dimenticandosi di oscurare la propria webcam durante una pausa dalla riunione tenutasi con alcuni colleghi sulla piattaforma digitale Zoom Meeting. Doveva essere un collegamento formale in videoconferenza per discutere delle prossime elezioni presidenziali statunitensi, ma l’incontro a distanza con colleghi ed esperti in materia politica, si è trasformato in un video a luci rosse. Quello che è successo al Giornalista è diventato un caso celebre, che passerà agli annali e che verrà ricordato per parecchio tempo nella memoria delle persone oltre oceano e non solo. Il protagonista della vicenda si ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Jeffery Toobin, scrittore,del “New Yorker” e commentatore della “CNN”, si èto dimenticandosi di oscurare la propriauna pausa dallatenutasi con alcuni colleghi sulla piattaforma digitaleMeeting. Doveva essere un collegamento formale in videoconferenza per discutere delle prossime elezioni presidenziali statunitensi, ma l’incontro a distanza con colleghi ed esperti in materia politica, si è trasformato in un video a luci rosse. Quello che è successo alè diventato un caso celebre, che passerà agli annali e che verrà ricordato per parecchio tempo nella memoria delle persone oltre oceano e non solo. Il protagonista della vicenda si ...

