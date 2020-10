Giornalista si masturba in diretta Tv durante il collegamento

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Doveva essere unformale in videoconferenza per discutere delle prossime elezioni presidenziali statunitensi ma l'incontro a distanza tra giornalisti ed esperti si è trasformato in un video a luci rosse con uno dei partecipanti che ha iniziato arsi davanti agli occhi increduli degli altri. Protagonista dell'episodio Jeffrey Toobin, scrittore edel New Yorker ora finito al centro di un bufera. "Non sapevo che la telecamera fosse attiva" si è scusato il diretto interessato ma questo non gli ha risparmiato una sospensione immediata da parte del giornale per cui lavora da 25 anni. In effetti, stando a quanto racconta il magazine Vice, la riunione ad un certo punto sarebbe stata interrotta o meglio tutti si sono allontanati ma a quel punto Toobin avrebbe iniziato a ...