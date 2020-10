Giornale radio sociale | edizione del 21 ottobre 2020

MrETP : Fallito il giornale Fallita la radio Fallita la banca Fallito il partito È normale che al leghista manchi uno stato… - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: Buongiorno. Notizie, approfondimenti e #rassegna #stampa alle 7 e 40 su @RaiTre con #BuongiornoRegione. Alle 7 e 18 su @R… - rmm2000 : GIORNALE RADIOMercoledì 21 OTTOBRE - MarmoAColazione : Considerando che ora il giornale radio è diventato radio covid se ne deve dedurre che le notizie che si davano prim… - TgrAltoAdige : Buongiorno. Notizie, approfondimenti e #rassegna #stampa alle 7 e 40 su @RaiTre con #BuongiornoRegione. Alle 7 e 18… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornale radio

Primaonline

Controlli stringenti nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno della movida al fine dare una risposta forte per scongiurare il fenomeno dell’aggregazione notturna e contenere ..."Federica Sciarelli dovrebbe aprire un giornale", detto così da Maurizio Costanzo non è ... "Lei e la sua squadra funzionano così bene che in Rai nessuno si sogna di metterle in discussione", conclude ...