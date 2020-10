Giorgia Palmas senza trucco mostra i capelli “al naturale”: chioma ribelle (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Siamo abituati a vedere Giorgia Palmas, sia in tivù sia su Instagram, sempre con la piega perfetta e i capelli liscissimi. Ma mai giudicare un libro dalla copertina… Come si suol dire citando un altro proverbio, infatti, le apparenze ingannano e anche l’ordinatissima e fluente chioma dell’ex velina non è poi così disciplinata, al naturale. … L'articolo Giorgia Palmas senza trucco mostra i capelli “al naturale”: chioma ribelle proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Siamo abituati a vedere, sia in tivù sia su Instagram, sempre con la piega perfetta e iliscissimi. Ma mai giudicare un libro dalla copertina… Come si suol dire citando un altro proverbio, infatti, le apparenze ingannano e anche l’ordinatissima e fluentedell’ex velina non è poi così disciplinata, al naturale. … L'articolo“al naturale”:proviene da www.meteoweek.com.

