Ginevra Lamborghini | arriva lo sfogo su Elettra | è guerra tra sorelle?

Leggi su chenews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)ha rilasciato un’intervista in cui finalmente ha rivelato quale sia il rapporto con la sorella(fonte Instagram @miurae @)Il matrimonio disi è tenuto, ormai, quasi un mese fa e tutto il mondo dello spettacolo ha notato l’assenza di un persona che per lei dovrebbe essere importante: la sorella. Pare che questa non sia stata proprio invitata alle nozze con Afrojack. Inizialmente la sua assenza è stata giustificata per questioni lavorative, ma successivamente si è ...