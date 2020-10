GF Vip, Maria Teresa Ruta in lacrime con la figlia Guenda: “Perché me ne sono andata di casa” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda lunedì sera, durante la diretta, hanno avuto un confronto molto doloroso. Guenda ha parlato della sofferenza provata anni fa, quando la madre si allontanò da casa per amore di un uomo. Aveva 17 anni, ha raccontato tra le lacrime, e ha dovuto fare da madre al fratello Gian Amedeo. “Alla sera, a casa, c’eravamo noi due da soli. Abbiamo vissuto un secondo abbandono perché il primo lo avevamo vissuto con papà: prima ho recuperato il rapporto con papà, poi con lei”. Oggi mamma e figlia si sono riconciliate, ma in questi giorni, dopo quelle confessioni intime, la conduttrice sta provando a spiegare le motivazioni che l’avevano portata a prendere ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020)e sualunedì sera, durante la diretta, hanno avuto un confronto molto doloroso.ha parlato della sofferenza provata anni fa, quando la madre si allontanò da casa per amore di un uomo. Aveva 17 anni, ha raccontato tra le, e ha dovuto fare da madre al fratello Gian Amedeo. “Alla sera, a casa, c’eravamo noi due da soli. Abbiamo vissuto un secondo abbandono perché il primo lo avevamo vissuto con papà: prima ho recuperato il rapporto con papà, poi con lei”. Oggi mamma esiriconciliate, ma in questi giorni, dopo quelle confessioni intime, la conduttrice sta provando a spiegare le motivazioni che l’avevano portata a prendere ...

