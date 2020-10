GF Vip: Andrea Zelletta nei guai, ha tradito Natalia Paragoni? (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Andrea Zelletta è uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne è legatissimo alla sua fidanzata Natalia Paragoni. Di recente però una ragazza ha confessato che lei e Andrea si sono frequentati mentre lui era già fidanzato. Proprio di recente Andrea ha affrontato una durissima nomination dopo la quale ha anche rivisto la sua amata fidanzata Natalia. I due si sono conosciuti alArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 21 ottobre 2020)è uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne è legatissimo alla sua fidanzata. Di recente però una ragazza ha confessato che lei esi sono frequentati mentre lui era già fidanzato. Proprio di recenteha affrontato una durissima nomination dopo la quale ha anche rivisto la sua amata fidanzata. I due si sono conosciuti alArticolo completo: dal blog SoloDonna

AndreaZelletta : RT @zazoomblog: ‘Gf Vip 5’ undicesima puntata: eliminata Matilde Brandi Natalia Paragoni fa una sorpresa ad Andrea Zelletta il pubblico sce… - AndreaZelletta : RT @Notiziedi_it: Franceska Pepe al Grande Fratello Vip 2020 per un confronto con Andrea Zelletta | Video Mediaset - AndreaZelletta : RT @infoitcultura: Grande Fratello Vip, la sorpresa di Natalia Paragoni ad Andrea Zelletta: 'Ho trovato la donna della mia vita' (VIDEO) ht… - AndreaZelletta : RT @ChiccoseDOC: “GFVIP 5”:FRANCESKA PEPE AL FACCIA A FACCIA OLTRE IL VETRO CON DAYANE MELLO ED ANDREA ZELLETTA.. LA SORPRESA IN “CASA” DI… - Laufan845 : RT @Ri_Ghetto: Scusate ma due delle cose bomba che ci erano state promesse si sono rivelate flop: lo scontro Elisabetta VS Stefania e Franc… -