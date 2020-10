Gervinho: “Si, l’Inter mi ha cercato, ma non sono deluso per come è finita” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Gervinho sull’interesse dell’Inter Nelle ultime ore del calciomercato estivo l’attaccante del Parma Gervinho è stato accostato all’Inter. Ora il giocatore si gode una nuova stagione con i ducali, e sull’interesse dei nerazzurri ha parlato in un’intervista concessa a Talents d’Afrique. Ecco le sue parole. “Ero vicino ad andare all’Inter, è un club importante. Ma non sono deluso, sono contento di essere rimasto al Parma. Il club conta molto su di me e io mi trovo bene. Se fossi andato all’Inter, sarebbe stato un passo avanti per la mia carriera: è stato un onore essere stato nel mirino dell’Inter”. L'articolo Gervinho: “Si, l’Inter mi ha cercato, ma non ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020)sull’interesse dell’Inter Nelle ultime ore del calciomercato estivo l’attaccante del Parmaè stato accostato all’Inter. Ora il giocatore si gode una nuova stagione con i ducali, e sull’interesse dei nerazzurri ha parlato in un’intervista concessa a Talents d’Afrique. Ecco le sue parole. “Ero vicino ad andare all’Inter, è un club importante. Ma noncontento di essere rimasto al Parma. Il club conta molto su di me e io mi trovo bene. Se fossi andato all’Inter, sarebbe stato un passo avanti per la mia carriera: è stato un onore essere stato nel mirino dell’Inter”. L'articolo: “Si, l’Inter mi ha, ma non ...

