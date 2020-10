Geopolitica | criminalità organizzata e terrorismo | riconoscere le nuove minacce

Leggi su leurispes

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) La comprensione dei fenomeni sociali rappresenta la base iniziale per poter operare poi nella gestione degli stessi. Il fenomeno mafioso è antico ma va stadiato a scadenze regolari allo stesso modo delle malattie nel campo medico. Gli intervalli sono quelli dettati dallache la storia ci presenta, i cambiamenti geopolitici mondiali comportano come conseguenza l’adeguamento di strutture e organizzazioni preesistenti ai nuovi paradigmi. La caduta delle ideologie rimaste sepolte sotto le macerie del Muro di Berlino ha sprigionato ile la conseguente “Global War on terrorism” che ha distolto però l’attenzione degli Stati verso l’eterna lotta contro le mafie e la criminalità. Lesocietà sono globalizzate e mediatizzate, ...