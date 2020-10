Gel unghie ricostruzione per le mani: perché si rischia tumore alla pelle (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Curare le unghie è diventato un must per tutte le donne. Corte, lunghe, lucide, coloratissime o disegnate, nessuna rinuncia al suo stile per abbellire le mani e marcare la propria personalità. Molto in voga ultimamente è la ricostruzione artificiale delle unghie con il gel, una tecnica praticata nei centri estetici che consente di avere delle unghie perfette per un lungo periodo. La New York School of Medicine però lancia un avvertimento: i fornetti usati per asciugare il gel potrebbero provocare il cancro alla pelle. La cura delle unghie ha origine antica, si dice che risalga addirittura all’epoca del Rinascimento. Fino al 1920 si impiegano a ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Curare leè diventato un must per tutte le donne. Corte, lunghe, lucide, coloratissime o disegnate, nessuna rinuncia al suo stile per abbellire lee marcare la propria personalità. Molto in voga ultimamente è laartificiale dellecon il gel, una tecnica praticata nei centri estetici che consente di avere delleperfette per un lungo periodo. La New York School of Medicine però lancia un avvertimento: i fornetti usati per asciugare il gel potrebbero provocare il cancro. La cura delleha origine antica, si dice che risalga addirittura all’epoca del Rinascimento. Fino al 1920 si impiegano a ...

