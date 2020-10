Gb: Moody's, per costruttori auto da Brexit no deal danni maggiori di covid (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - Una Brexit senza accordo - con il conseguente varo di dazi da parte dell'Ue, barriere commerciali e svalutazione della sterlina - non solo rappresenta una "ulteriore sfida per le case automobilistiche" britanniche in un momento in cui cercano di recuperare qualità e livelli di credito, ma "potrebbe avere un impatto negativo di lunga durata" superiore a quello della pandemia di coronavirus. E' il giudizio formulato da Moody's in un rapporto appena diffuso in cui sottolinea come "è improbabile che la limitata domanda interna possa compensare gli effetti negativi" di una rottura con l'Europa. Le case automobilistiche che operano nel Regno Unito dovranno mettere in atto piani di emergenza in caso di 'Brexit no deal' con interruzioni nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - Unasenza accordo - con il conseguente varo di dazi da parte dell'Ue, barriere commerciali e svalutazione della sterlina - non solo rappresenta una "ulteriore sfida per le casemobilistiche" britanniche in un momento in cui cercano di recuperare qualità e livelli di credito, ma "potrebbe avere un impatto negativo di lunga durata" superiore a quello della pandemia di coronavirus. E' il giudizio formulato da's in un rapporto appena diffuso in cui sottolinea come "è improbabile che la limitata domanda interna possa compensare gli effetti negativi" di una rottura con l'Europa. Le casemobilistiche che operano nel Regno Unito dovranno mettere in atto piani di emergenza in caso di 'no' con interruzioni nella ...

creando un ambiente più impegnativo per le case automobilistiche ", ha affermato Tobias Wagner, Vice President - Senior Credit Officer di Moody's Investors Service. Fra le case automobilistiche ...

