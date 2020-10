Galli: "Nel mio reparto è tornata l'aria di marzo: i pazienti Covid con malattia grave sono tanti" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Nel mio reparto, l’aria è tornata l’aria di marzo: ci sono molte persone con una malattia grave e non sono quelle già in rianimazione”. A parlare è Massimo Galli, responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, intervenuto durante la trasmissione Cartabianca su Rai 3.Lo scienziato ha proseguito: “Il trend è molto preoccupante. Bisogna intervenire presto e arrivare a bloccare e invertire la tendenza nelle prossime due settimane. Altrimenti, in termini di gravità, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Nel mio, l’l’di: cimolte persone con unae nonquelle gi&a; in rianimazione”. A parlare; Massimo, responsabile delmalattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, intervenuto durante la trasmissione Cartabianca su Rai 3.Lo scienziato ha proseguito: “Il trend; molto preoccupante. Bisogna intervenire presto e arrivare a bloccare e invertire la tendenza nelle prossime due settimane. Altrimenti, in termini di gravit&a;, ...

