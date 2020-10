Gabriele Salvatores positivo al Covid: non sarà a Roma 2020 per presentare il film sul lockdown (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Gabriele Salvatores è risultato positivo al Covid-19 e non potrà essere presente alla Festa del Cinema di Roma 2020 per presentare Fuori era primavera, il suo film sul lockdown. Gabriele Salvatores è positivo al Covid e di conseguenza non parteciperà alla Festa del Cinema di Roma 2020, dovendo rispettare il periodo di isolamento. Fonti vicine al regista fanno sapere che al momento sta bene ed è asintomatico. Ironia della sorte, sabato 24 ottobre Gabriele Salvatores era atteso dal pubblico della manifestazione capitolina per presentare il documentario ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 ottobre 2020)è risultatoal-19 e non potrà essere presente alla Festa del Cinema diperFuori era primavera, il suosulale di conseguenza non parteciperà alla Festa del Cinema di, dovendo rispettare il periodo di isolamento. Fonti vicine al regista fanno sapere che al momento sta bene ed è asintomatico. Ironia della sorte, sabato 24 ottobreera atteso dal pubblico della manifestazione capitolina peril documentario ...

