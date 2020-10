Gabriele Salvatores positivo al Covid: non parteciperà alla Festa del Cinema di Roma, è in isolamento (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il regista Gabriele Salvatores è positivo al Covid-19 ed è in isolamento, motivo per cui non parteciperà alla Festa del Cinema di Roma. La conferma arriva da Rai Cinema, che fa sapere che che Salvatores è asintomatico e sta bene ma che non parteciperà alla presentazione del suo nuovo film “Fuori era primavera“, prodotto da Indiana Production e Rai Cinema. “Fuori era primavera” è proprio un film sulla pandemia che racconta gli italiani in lockdown: dalle meravigliose piazze vuote, agli eroi in prima linea nelle corsie degli ospedali, ai balconi in Festa, alle riprese domestiche. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il registaal-19 ed è in, motivo per cui non parteciperàdeldi. La conferma arriva da Rai, che fa sapere che cheè asintomatico e sta bene ma che non parteciperàpresentazione del suo nuovo film “Fuori era primavera“, prodotto da Indiana Production e Rai. “Fuori era primavera” è proprio un film sulla pandemia che racconta gli italiani in lockdown: dalle meravigliose piazze vuote, agli eroi in prima linea nelle corsie degli ospedali, ai balconi in, alle riprese domestiche. L'articolo ...

