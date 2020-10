Gabriele Salvatores ha il Covid: non parteciperà alla Festa di Roma (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il regista Gabriele Salvatores, asintomatico, non potrà presenziare alla prima proiezione del suo ultimo film “Fuori era primavera” Gabriele Salvatores contagiato dal Covid-19: il regista, già in isolamento, non accuserebbe alcun sintomo ma tuttavia non potrà partecipare alla prima proiezione (nè a tutte le altre attività correlate) del suo nuovo film “Fuori era Primavera”, in programma alla Festa del Cinema di Roma. Fuori era primavera “Fuori era primavera”, prodotto da Indiana Production e Rai Cinema, racconta la fase più acuta dell’epidemia di Coronavirus in Italia, con conseguente lockdown, attraverso brevi video inviati al ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il regista, asintomatico, non potrà presenziareprima proiezione del suo ultimo film “Fuori era primavera”contagiato dal-19: il regista, già in isolamento, non accuserebbe alcun sintomo ma tuttavia non potrà partecipareprima proiezione (nè a tutte le altre attività correlate) del suo nuovo film “Fuori era Primavera”, in programmadel Cinema di. Fuori era primavera “Fuori era primavera”, prodotto da Indiana Production e Rai Cinema, racconta la fase più acuta dell’epidemia di Coronavirus in Italia, con conseguente lockdown, attraverso brevi video inviati al ...

RaiNews : Salvatores positivo al Covid non andrà alla presentazione della sua pellicola sul lockdown #FuoriEraPrimavera alla… - Agenzia_Ansa : #Covid, Gabriele #Salvatores in isolamento, non sarà alla Festa di Roma - #Cinema #ANSA - FabioMontale : RT @Gazzettino: Gabriele Salvatores malato di Covid, non sarà alla proiezione del suo film sul lockdown - Ben_keno0 : RT @Gazzettino: Gabriele Salvatores malato di Covid, non sarà alla proiezione del suo film sul lockdown - Tomas1374 : RT @RaiNews: Salvatores positivo al Covid non andrà alla presentazione della sua pellicola sul lockdown #FuoriEraPrimavera alla Festa del C… -