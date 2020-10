Francia, media: “Il governo valuta di anticipare il coprifuoco alle 19. Autorità preoccupate dal numero di contagi” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il governo francese sta valutando di anticipare il coprifuoco alle 19 e di estenderlo a tutto il Paese. A rivelarlo è Rtl, riportando fonti vicine all’esecutivo: neanche una settimana dopo la prima decisione di bloccare le uscite tra le 21 e le 6 a Parigi e in altre otto grandi città, si starebbe quindi pensando a un inasprimento delle misure. Alla base della decisione, c’è “la forte preoccupazione delle autorità per la situazione” e per “l’aumento dei contagi”. Solo ieri sono stati registrati 20.468 casi e 262 morti: 162 negli ospedali più 100 nelle case di cura e negli istituti per disabili, anche se in quest’ultimo caso si tratta di cifre cumulate negli ultimi 4 giorni. Al momento non ci sarebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ilfrancese stando diil19 e di estenderlo a tutto il Paese. A rivelarlo è Rtl, riportando fonti vicine all’esecutivo: neanche una settimana dopo la prima decisione di bloccare le uscite tra le 21 e le 6 a Parigi e in altre otto grandi città, si starebbe quindi pensando a un inasprimento delle misure. Alla base della decisione, c’è “la forte preoccupazione delle autorità per la situazione” e per “l’aumento dei contagi”. Solo ieri sono stati registrati 20.468 casi e 262 morti: 162 negli ospedali più 100 nelle case di cura e negli istituti per disabili, anche se in quest’ultimo caso si tratta di cifre cumulate negli ultimi 4 giorni. Al momento non ci sarebbe ...

