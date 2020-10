Francia, alla Sorbona il ricordo di Paty (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una cerimonia ufficiale, solenne e commovente, alla Sorbonne ieri sera per rendere omaggio a Samuel Paty, insegnante di storia-geografia in una scuola media della cittadina Conflans-Sainte-Honorine, a nord-ovest di Parigi, decapitato venerdi’ pomeriggio da un islamista, un ceceno di 18 anni, rifugiato con la famiglia in Francia, perché aveva insegnato la libertà di espressione mostrando delle vignette di Charlie Hebdo, mentre si sta svolgendo il processo degli attentati del gennaio 2015, dove è stata massacrata la redazione del settimanale satirico, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una cerimonia ufficiale, solenne e commovente,Sorbonne ieri sera per rendere omaggio a Samuel, insegnante di storia-geografia in una scuola media della cittadina Conflans-Sainte-Honorine, a nord-ovest di Parigi, decapitato venerdi’ pomeriggio da un islamista, un ceceno di 18 anni, rifugiato con la famiglia in, perché aveva insegnato la libertà di espressione mostrando delle vignette di Charlie Hebdo, mentre si sta svolgendo il processo degli attentati del gennaio 2015, dove è stata massacrata la redazione del settimanale satirico, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

AMorelliMilano : Attacco alla sovranità italiana, la Francia modifica unilateralmente i confini e si prende la vetta del… - LegaSalvini : ? LA FRANCIA CI RUBA IL #MONTEBIANCO E IL GOVERNO NON PROTESTA ?? Torna in discussione dopo 160 anni il confine al… - RaiNews : L'omaggio alla Sorbona al docente assassinato - airamonivas : RT @RaiNews: L'omaggio alla Sorbona al docente assassinato - avvvalentinaga2 : RT @M49liberorso: È in atto un invasione sul Monte Bianco, mentre noi stiamo su Twitter alcuni patrioti stanno difendendo i nostri confini.… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia alla Francia, alla Sorbona il ricordo di Paty | il manifesto Il Manifesto I favoriti del Mondiale Marathon di Sakirya

Elite Women: favorite Blaža Pintaric e Robyn de Groot Assente la campionessa uscente, Pauline Ferrand-Prévot (Francia) fresca vincitrice dei titoli sia nel XCO Mondiale che Europeo, occhi puntati su l ...

Morto Frank Horvat. Il mondo della fotografia piange un grande della moda e del fotogiornalismo

Di origine ungherese e austriaca, genitori entrambi ebrei, Horvat ha vissuto in tutto il mondo, tra Svizzera, India, Pakistan, Stati Uniti, Francia e naturalmente Italia ... negli anni ’90 infatti si ...

Elite Women: favorite Blaža Pintaric e Robyn de Groot Assente la campionessa uscente, Pauline Ferrand-Prévot (Francia) fresca vincitrice dei titoli sia nel XCO Mondiale che Europeo, occhi puntati su l ...Di origine ungherese e austriaca, genitori entrambi ebrei, Horvat ha vissuto in tutto il mondo, tra Svizzera, India, Pakistan, Stati Uniti, Francia e naturalmente Italia ... negli anni ’90 infatti si ...