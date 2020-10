Fortnitemares 2020 | Tutte le novità dell’aggiornamento 14 40

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) E’ disponibile da oggi un nuovo aggiornamento per Fortnite, il quale porta il gioco alla versione 14.40 e da il benvenuto all’evento. Le novità di Halloweenper Fortnite A seguire vi riportiamole novità tratte dal changelog ufficiale: Nuovo gioco spettraleNuovo gioco spettrale Fortnite: l’incubo ritorna con una variante da brivido per giocatori in singolo, a coppie e squadre! Quella che un tempo era l’Agenzia è ora conquistata dalle armate del genio redivivo in cerca di vendetta. Unisciti a lui per combattere al fianco di amici e nemici per strappare una vittoria spettrale contro i vivi. Nuove sfideL’isola è ricoperta di capanne stregate e decorazioni sinistre. Completa nuove sfide per ottenere dorsi decorativi ...