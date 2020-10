Fortnite: arriva l’evento di Halloween con tante novità (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Halloween arriva anche su Fortnite con l’evento Vendetta di Mida assieme a tante novità, tra cui varie skin e una performance di J Balvin Essendo questo periodo di Halloween è facile aspettarsi un’elevata quantità di eventi a tema. I videogiochi online sono quelli i più attivi e puntuali sotto questo aspetto, in quanto è necessario mostrarsi attivi e aggiornati per far tornare i giocatori di vecchia data o anche solo quelli che giocano per gli eventi. Fortnite è uno di questi e oggi si aggiorna con la Vendetta di Mida, evento di Hallowen che porta novità e alcune curiosità. Scopriamole insieme nel trailer. Con Fortnite: l’incubo parte l’evento di Halloween con simpatiche ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 21 ottobre 2020)anche sucon l’evento Vendetta di Mida assieme anovità, tra cui varie skin e una performance di J Balvin Essendo questo periodo diè facile aspettarsi un’elevata quantità di eventi a tema. I videogiochi online sono quelli i più attivi e puntuali sotto questo aspetto, in quanto è necessario mostrarsi attivi e aggiornati per far tornare i giocatori di vecchia data o anche solo quelli che giocano per gli eventi.è uno di questi e oggi si aggiorna con la Vendetta di Mida, evento di Hallowen che porta novità e alcune curiosità. Scopriamole insieme nel trailer. Con: l’incubo parte l’evento dicon simpatiche ...

