Formazioni ufficiali Bayern Monaco-Atletico Madrid | Champions League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ledi, sfida valida per la prima giornata del gruppo B di. I campioni d’Europa iniziano la loro difesa del titolo contro l’del Cholo Simeone, chiamato a fare meglio dei quarti di finale dell’ultima edizione. Bavaresi a caccia dei tre punti e dell’imbattibilità che dura da più di un anno. Di seguito le scelte degli allenatori per gli undici di partenza del match che prenderà il via alle ore 21.00 di mercoledì 21 ottobre.: In ...