Fontana va avanti nonostante Salvini e firma l’ordinanza

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) A rendere meno amaro il boccone per Matteoè il primo nome in calce all’ordinanza. Non il presidente della Regione Lombardia Attilio, ma il ministro della Salute Roberto Speranza. La Lega utilizza questo escamotage, molto probabilmente, per imputare al governo la decisione di bloccare tutto in Lombardia dalle 23 alle 5 del giorno successivo. L’ordinanza entrerà in vigore a partire dal 22 ottobre (dunque, questa sera lo svolgimento delle attività è regolare come sempre). LEGGI ANCHE > La rivolta della Lega contro: «È andato dietro a Sala e Gori sul coprifuoco»ordinanza, l’escamotage della Lega Altro punto cruciale: nell’ordinanza non si fa rifermento alla chiusura delle attività ...