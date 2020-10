Fontana Giusti Renault “Verso una mobilità sempre più green”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il direttore comunicazione del GruppoItalia ospite della sede romana dell’Italpress: “Incentivi e attenzione per l’ambiente, per questo il nostro marchio è in crescita”. mc/mrv/red) “Verso una mobilitàpiù green” su Il Corriere della Città.