Fondi Lega, il Riesame sui due commercialisti arrestati: “Sono certamente uomini di partito” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) I due commercialisti arrestati per l’affare del capannone venduto alla Lombardia film commission sono “uomini di partito“. E per partito s’intende la Lega di Matteo Salvini. Lo scrive il Tribunale del Riesame di Milano nelle motivazioni dell’ordinanza, appena depositate, con cui il 2 ottobre ha confermato per Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni la misura degli arresti domiciliari nell’inchiesta del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza, coordinata dall’aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Stefano Civardi. Manzoni, già revisore contabile per la Lega alla Camera, per i giudici “può certamente essere definito un uomo di partito come il suo socio” Di Rubba, che invece era il direttore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) I dueper l’affare del capannone venduto alla Lombardia film commission sono “di partito“. E per partito s’intende ladi Matteo Salvini. Lo scrive il Tribunale deldi Milano nelle motivazioni dell’ordinanza, appena depositate, con cui il 2 ottobre ha confermato per Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni la misura degli arresti domiciliari nell’inchiesta del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza, coordinata dall’aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Stefano Civardi. Manzoni, già revisore contabile per laalla Camera, per i giudici “puòessere definito un uomo di partito come il suo socio” Di Rubba, che invece era il direttore ...

fattoquotidiano : Fondi Lega, sequestrate due villette sul lago di Garda: “Sono dei commercialisti arrestati, pagate con denaro genet… - capuanogio : #Agnelli: “Cambio governance? Noi dobbiamo abdicare per manifesta incapacità. In Lega in 10 anni nn è cambiato nien… - matteosalvinimi : non c’è una linea chiara e condivisa sulle tasse, sui fondi Ue, sulle infrastrutture, sulle pensioni, sull’immigraz… - cdghietta : RT @Corriere: Fondi Lega, si incrina il fronte dei commercialisti. I pm: «L’indagine verso settori de... - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Fondi Lega, il Riesame sui due commercialisti arrestati: “Sono certamente uomini di partito” -