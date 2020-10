Fmi migliora le stime per il Pil europeo da – 8 | 5 a -7% ma avverte | “Nuove infezioni mettono a rischio ripresa | governi spendano”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’Europa sta vivendo la peggior crisi economica dalla seconda guerra mondiale. Lo ribadisce il Fondo monetario internazionale che stima per il 2020 una contrazione del Prodotto interno lordo del Vecchio Continente del 7%. Il dato è tuttavia inmento rispetto al – 8,5% previsto in giugno. I paesi avanzati dell’Europa sono quelli che hanno accusato di più la crisi e fra “il gruppo dei più colpiti ci sono Francia, Italia, Portogallo, San Marino, Spagna e Regno Unito per i quali l’attività economica è prevista contrarsi di circa il 10%”, afferma il Fondo. Nello specifico il Fondo si attende un calo del nostro Pil del 10,6%, circa un punto in più rispetto alle più ottimistiche previsioni del governo. Nel 2021 l’economia italiana dovrebbe registrare un rimbalzo del 5,2% In ...