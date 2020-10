Firmata l’ordinanza per il coprifuoco nel Lazio: dalla didattica a distanza agli spostamenti, ecco cosa prevede (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nicola Zingaretti e Roberto Speranza hanno firmato l’ordinanza della Regione Lazio che prevede il blocco degli spostamenti senza “comprovate esigenze” da mezzanotte alle 5, la didattica a distanza al 50% per i licei escludendo il primo anno e al 75% per le università, escludendo matricole e laboratori attività formative. Il blocco notturno entra in vigore da venerdì, mentre le misure riguardanti la dad da lunedì prossimo. Il provvedimento ha una validità di trenta giorni. coprifuoco anche nel Lazio, didattica a distanza e potenziamento della rete ospedaliera Covid regionale. Queste, dunque, le principali misure contenute in una nova ordinanza della Regione ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nicola Zingaretti e Roberto Speranza hanno firmato l’ordinanza della Regionecheil blocco deglisenza “comprovate esigenze” da mezzanotte alle 5, laal 50% per i licei escludendo il primo anno e al 75% per le università, escludendo matricole e laboratori attività formative. Il blocco notturno entra in vigore da venerdì, mentre le misure riguardanti la dad da lunedì prossimo. Il provvedimento ha una validità di trenta giorni.anche nele potenziamento della rete ospedaliera Covid regionale. Queste, dunque, le principali misure contenute in una nova ordinanza della Regione ...

