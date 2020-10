Fiorentina, l’esito dei tamponi effettuati oggi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La Fiorentina ha comunicato che tutti i calciatori sono risultati negativi al Coronavirus a seguito dei test effettuati nella giornata di oggi La Fiorentina ha comunicato che tutti i calciatori sono risultati negativi al Coronavirus a seguito dei test effettuati nella giornata di oggi. Il gruppo-squadra si sottoporrà a nuovi tamponi tra venerdì e domenica mattina in vista della quinta giornata del campionato di Serie A. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Laha comunicato che tutti i calciatori sono risultati negativi al Coronavirus a seguito dei testnella giornata diLaha comunicato che tutti i calciatori sono risultati negativi al Coronavirus a seguito dei testnella giornata di. Il gruppo-squadra si sottoporrà a nuovitra venerdì e domenica mattina in vista della quinta giornata del campionato di Serie A. Leggi su Calcionews24.com

TizianoRoma1927 : @DiegoASR86 Distorsione ginocchio...dice che in allenamento ha pure urlato dal dolore facendo temere una frattura..… - Msheed20 : RT @ClaudioMasini7: L'ultima volta che la #Fiorentina ha giocato a Cesena (vs il Cesena però) era il dicembre 2014 e finì con: SIAM VENUT… - sg_beatmaker : RT @ClaudioMasini7: L'ultima volta che la #Fiorentina ha giocato a Cesena (vs il Cesena però) era il dicembre 2014 e finì con: SIAM VENUT… - ClaudioMasini7 : L'ultima volta che la #Fiorentina ha giocato a Cesena (vs il Cesena però) era il dicembre 2014 e finì con: SIAM V… - Fiorentina_ole : RT @marcoconterio: ?????? L'Italia ha rinviato la conferenza stampa di Roberto Mancini. Ci sono delle verifiche in corso su test che avrebbero… -