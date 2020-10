Fiorella Mannoia canta Rodari con Bungaro, Il Cielo è Di Tutti anticipa l’EP del cantautore (audio) (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Fiorella Mannoia canta Rodari, nel giorno del centenario della sua nascita. Si tratta di un omaggio che Bungaro inserirà nel suo nuovo EP, in uscita il 13 novembre prossimo. Il brano sarà disponibile a cominciare dal 23 novembre in tutte le radio e le piattaforme di streaming. Le motivazioni di questa scelta così importante si leggono nelle parole di Bungaro: “È bastato un istante, una luce potente, Il Cielo è di Tutti era talmente bella che non mi capitava da anni di essere così folgorato da tanta bellezza. Ero a casa di Fiorella Mannoia a progettare canzoni e fu lei a farmi leggere questa meraviglia. Mi rapì immediatamente. Azzardando, dissi a ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020), nel giorno del centenario della sua nascita. Si tratta di un omaggio cheinserirà nel suo nuovo EP, in uscita il 13 novembre prossimo. Il brano sarà disponibile a cominciare dal 23 novembre in tutte le radio e le piattaforme di streaming. Le motivazioni di questa scelta così importante si leggono nelle parole di: “È bastato un istante, una luce potente, Ilè diera talmente bella che non mi capitava da anni di essere così folgorato da tanta bellezza. Ero a casa dia progettare canzoni e fu lei a farmi leggere questa meraviglia. Mi rapì immediatamente. Azzardando, dissi a ...

Ecco la storia, ormai diventata virale, del maestro che ha letto ai suoi alunni alcuni passi di Gianni Rodari tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli.

Bungaro mette in musica Rodari

