FIFA 21: Obiettivi Hany Mukhtar Silver Stars – Disponibile una nuova carta speciale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permettono di sbloccare la carta speciale Silver Stars di Hany Mukhtar. La carta dell’attaccante tedesco anche se argento ha ricevuto un boost significativo delle stats equiparandola ad una carta oro. Potrete riscattare la carta speciale completando gli Obiettivi dedicati disponibili nella modalità FIFA 21 Ultimate Team. FIFA 21 è Disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è atteso per le piattaforme Next Gen PlayStation 5 e Xbox Series X entro il mese di dicembre. Continuate a seguirci anche tramite i ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gliche permettono di sbloccare ladi. Ladell’attaccante tedesco anche se argento ha ricevuto un boost significativo delle stats equiparandola ad unaoro. Potrete riscattare lacompletando glidedicati disponibili nella modalità21 Ultimate Team.21 èsu PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è atteso per le piattaforme Next Gen PlayStation 5 e Xbox Series X entro il mese di dicembre. Continuate a seguirci anche tramite i ...

La sfida tra i due giochi di calcio che da anni monopolizzano il settore si rinnova anche quest'anno . Chi vince tra Fifa e Pes? La domanda ormai è un rito dei giorni d'autunno ...

Di più: nel corso del gioco venivano diffusi messaggi specifici destinati agli utenti con l'obiettivo di modificare il comportamento ... di Electronic Arts Inc. nota per famosi videogame come Fifa, ...

