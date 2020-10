"Fidanzata fuori dalla casa?". Gregoraci, bomba di fango sul GF Vip: si finisce dall'avvocato (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un'altra doccia fredda per Elisabetta Gregoraci (che non sa quello che sta succedendo fuori dal Grande Fratello Vip). A Mattino 5 arriva una bomba: “La showgirl è Fidanzata fuori dalla casa”. Lo dice, senza freni, Arianna David (ospite in studio, ex Miss Italia 1993). I rumors parlano da tempo di una frequentazione tra l'ex moglie di Flavio Briatore e un pilota di aerei di linea, che si chiamerebbe Stefano. Ma, intanto, la sorella e la migliore amica della Gregoraci smentiscono tutto. Cercano di placare la bufera che si sta scatenando dopo le dichiarazioni della David. Ora spunta una nota congiunta di Marzia e Micaela (quest'ultima è anche l'avvocato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un'altra doccia fredda per Elisabetta(che non sa quello che sta succedendodal Grande Fratello Vip). A Mattino 5 arriva una: “La showgirl è”. Lo dice, senza freni, Arianna David (ospite in studio, ex Miss Italia 1993). I rumors parlano da tempo di una frequentazione tra l'ex moglie di Flavio Briatore e un pilota di aerei di linea, che si chiamerebbe Stefano. Ma, intanto, la sorella e la migliore amica dellasmentiscono tutto. Cercano di placare la bufera che si sta scatenando dopo le dichiarazioni della David. Ora spunta una nota congiunta di Marzia e Micaela (quest'ultima è anche l'di ...

