Festa del Cinema di Roma, Raoul Bova molto magro: “Ero ingrassato 20 kg, ho detto basta” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Raoul Bova è stato il vero protagonista del red carpet della Festa del Cinema di Roma, complice anche la sua bellissima moglie, Rocio Munoz Morales. Ma un dettaglio non è passato inosservato ai molti fan dell’attore. Bova è dimagrito moltissimo e il suo cambiamento d’aspetto ha suscitato qualche preoccupazione. Se sul red carpet sono gli sguardi innamorati tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales e i baci ad incantare, resta il fatto che la perdita di peso dell’attore è più che evidente. A tranquillizzare gli animi ci pensa lo stesso Bova che in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, racconta quello che è accaduto. Aveva preso 20 chili e ha deciso di cambiare stile di ... Leggi su dilei (Di mercoledì 21 ottobre 2020)è stato il vero protagonista del red carpet delladeldi, complice anche la sua bellissima moglie, Rocio Munoz Morales. Ma un dettaglio non è passato inosservato ai molti fan dell’attore.è dimagrito moltissimo e il suo cambiamento d’aspetto ha suscitato qualche preoccupazione. Se sul red carpet sono gli sguardi innamorati trae Rocio Munoz Morales e i baci ad incantare, resta il fatto che la perdita di peso dell’attore è più che evidente. A tranquillizzare gli animi ci pensa lo stessoche in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, racconta quello che è accaduto. Aveva preso 20 chili e ha deciso di cambiare stile di ...

Corriere : Nonna Pierina compie 107 anni e festeggia con l’amica del cuore, di 105: la festa nella casa di riposo - WeCinema : La Festa del Cinema: sul carpet Valeria Golino, Gianfranco Rosi e tanto cinema francese tra il regista di 'Quasi am… - RaiNews : Salvatores positivo al Covid non andrà alla presentazione della sua pellicola sul lockdown #FuoriEraPrimavera alla… - ale_AsRoma_92 : RT @RadioSavana: Italiani in lockdown, risorse del Pakistan (15) in festa in sala biliardo, assembrati, senza mascherina (due la portano so… - Gazzettadiroma : Roma Videoclip il cinema incontra la musica alla Festa del Cinema di Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Festa del Festa del Cinema di Roma, la pagella: «Ammonite», Kate Winslet e l'amore tra due donne nell'800 (voto 8) Corriere della Sera Gabriele Salvatores positivo al Coronavirus: è asintomatico e in isolamento

Non potrà quindi essere presente domenica prossima alla presentazione, alla Festa del Cinema di Roma, del suo film 'Fuori era primavera - Viaggio nell’Italia del lockdown'.

Gabriele Salvatores non parteciperà 'fisicamente' alla Festa di Roma: è positivo al Covid-19

Lo ha confermato Rai Cinema spiegando che, però, è asintomatico e sta bene ma che naturalmente non potrà parteciperà fisicamente alla Festa di Roma. Alla rassegna, il regista avrebbe dovuto presentare ...

Non potrà quindi essere presente domenica prossima alla presentazione, alla Festa del Cinema di Roma, del suo film 'Fuori era primavera - Viaggio nell’Italia del lockdown'.Lo ha confermato Rai Cinema spiegando che, però, è asintomatico e sta bene ma che naturalmente non potrà parteciperà fisicamente alla Festa di Roma. Alla rassegna, il regista avrebbe dovuto presentare ...