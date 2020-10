Fedez con mascherina nel 2019: “Sapeva già tutto”, ma nascondeva herpes per la Milano Fashion Week (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una foto che mostra Fedez con mascherina nel settembre 2019 sta facendo impazzire i complottisti. Ci arriva, a tal proposito, una segnalazione dai nostri lettori: qualcuno sta riprendendo un tweet postato dal rapper l’8 settembre 2019 in cui lo vediamo con una mascherina nera sul viso. Fedez: “Ci ha telefonato Conte e ci ha chiesto un aiuto per esortare i giovani a usare la mascherina”. A proposito Fedez, cosa ci facevi con la mascherina l’8 settembre 2019? Hai avuta una visione profetica dopo una seduta di ayahuasca? Ascolta Fedez, vai a prendere per il cu*o qualcun altro! “Fedez sapeva tutto!” Il post arriva dopo il video in cui ... Leggi su bufale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una foto che mostraconnel settembresta facendo impazzire i complottisti. Ci arriva, a tal proposito, una segnalazione dai nostri lettori: qualcuno sta riprendendo un tweet postato dal rapper l’8 settembrein cui lo vediamo con unanera sul viso.: “Ci ha telefonato Conte e ci ha chiesto un aiuto per esortare i giovani a usare la”. A proposito, cosa ci facevi con lal’8 settembre? Hai avuta una visione profetica dopo una seduta di ayahuasca? Ascolta, vai a prendere per il cu*o qualcun altro! “sapeva tutto!” Il post arriva dopo il video in cui ...

