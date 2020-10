Fedez con la mascherina nel 2019, per i complottisti sapeva già della pandemia: la spiegazione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una foto riapparsa sui social mostra Fedez con la mascherina nel 2019, a torso nudo e accanto al figlio Leone. La foto era stata pubblicata dallo stesso Federico Lucia l’8 settembre su Twitter senza didascalie. Per i complottisti del COVID19, dunque per coloro che ora negano la pandemia e ora la considerano un artificio dei potenti per sottomettere la popolazione mondiale, il rapper era già al corrente dell’esistenza del virus e dunque si preparava a fare endorsement al premier Giuseppe Conte. In realtà, pur se la foto è priva di didascalia, esiste una spiegazione. In primo luogo in quel tempo i Ferragnez erano di ritorno da un viaggio a Tokyo durante il quale avevano partecipato a un cosplay. Fedez aveva scelto Naruto, più ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una foto riapparsa sui social mostracon lanel, a torso nudo e accanto al figlio Leone. La foto era stata pubblicata dallo stesso Federico Lucia l’8 settembre su Twitter senza didascalie. Per idel COVID19, dunque per coloro che ora negano lae ora la considerano un artificio dei potenti per sottomettere la popolazione mondiale, il rapper era già al corrente dell’esistenza del virus e dunque si preparava a fare endorsement al premier Giuseppe Conte. In realtà, pur se la foto è priva di didascalia, esiste una. In primo luogo in quel tempo i Ferragnez erano di ritorno da un viaggio a Tokyo durante il quale avevano partecipato a un cosplay.aveva scelto Naruto, più ...

Con un semplice gesto possiamo evitare lo scenario più brutto che abbiamo visto negli scorsi mesi, quindi ragazzi utilizzate la mascherina». «Abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata, siamo s ...