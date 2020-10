Federica Pellegrini: 'Sto meglio, ho accompagnato mia mamma a fare il tampone' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Agenzia Vista, Roma, 21 ottobre 2020 Federica Pellegrini: 'Sto meglio, ho accompagnato mia mamma a a fare il tampone' La campionessa di nuoto, Federica Pellegrini, risultata positiva al Covid, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Agenzia Vista, Roma, 21 ottobre 2020: 'Sto, homiaa ail' La campionessa di nuoto,, risultata positiva al Covid, ...

Corriere : Federica Pellegrini e il diario della malattia: «Ho 36,5, ora posso stare in piedi un po’ di più» - Corriere : Febbre e mal di testa il primo giorno, tosse il secondo, perdita di gusto e olfatto il terzo, un’enorme spossatezza… - borghi_claudio : Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo de… - cambionnome : RT @RepubblicaTv: Covid, Federica Pellegrini esce per accompagnare la mamma a fare il tampone: ero autorizzata: 'Ho accompagnato mia mamma… - saracino58 : RT @RepubblicaTv: Covid, Federica Pellegrini esce per accompagnare la mamma a fare il tampone: ero autorizzata: 'Ho accompagnato mia mamma… -