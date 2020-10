Federica Pellegrini porta la mamma a fare il tampone: è bufera sui social! (Di mercoledì 21 ottobre 2020) VERONA - " Ho accompagnato mia mamma a fare il tampone , con distanziamento e mascherina, perchè lei non ha mai guidato a Verona. Ora aspettiamo il risultato e quasi sicuramente sarà positiva ma ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) VERONA - " Ho accompagnato miail, con distanziamento e mascherina, perchè lei non ha mai guidato a Verona. Ora aspettiamo il risultato e quasi sicuramente sarà positiva ma ...

Ora aspettiamo il risultato e quasi sicuramente sarà positiva ma rispetto a ieri sta già meglio". Federica Pellegrini, da giorni chiusa in casa perchè positiva al Covid, ha raccontato su Instagram nel ...

Sono stata autorizzata dalla dottoressa dell'Asl, io sono molto responsabile e disciplinata", si difende la campionessa VERONA - Federica Pellegrini, positiva al Coronavirus, finisce nella bufera per ...

Ora aspettiamo il risultato e quasi sicuramente sarà positiva ma rispetto a ieri sta già meglio". Federica Pellegrini, da giorni chiusa in casa perchè positiva al Covid, ha raccontato su Instagram nel ...Sono stata autorizzata dalla dottoressa dell'Asl, io sono molto responsabile e disciplinata", si difende la campionessa