Federica Pellegrini migliora | ma la madre ha il Covid?

Pochi giorni fa la campionessa di nuoto Federica Pellegrini era risultata positiva al Coronavirus e ha iniziato a tenere un diario giornaliero sui social anche per sensibilizzare i follower sui sintomi della malattia. Ora Federica sta un po' meglio, ma la madre Cinzia potrebbe essere stata contagiata. Risultata positiva al Covid, Federica Pellegrini sta tenendo una sorta di diario social del suo isolamento.

