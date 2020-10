Federica Pellegrini, dopo il calvario covid l’amara sorpresa (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La Pellegrini è stata contagiata dal Coronavirus giorni fa, ora sta meglio ma una persona a lei vicina si è ammalata dopo essere praticamente uscita dalla malattia, la Pellegrini fa una scoperta spiacevole. Sua mamma ha tutti i sintomi del virus, teme quindi di averla contagiata. Lei spiega che invece si sente meglio e si … L'articolo Federica Pellegrini, dopo il calvario covid l’amara sorpresa proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Laè stata contagiata dal Coronavirus giorni fa, ora sta meglio ma una persona a lei vicina si è ammalataessere praticamente uscita dalla malattia, lafa una scoperta spiacevole. Sua mamma ha tutti i sintomi del virus, teme quindi di averla contagiata. Lei spiega che invece si sente meglio e si … L'articoloill’amaraproviene da YesLife.it.

Corriere : Federica Pellegrini e il diario della malattia: «Ho 36,5, ora posso stare in piedi un po’ di più» - Corriere : Febbre e mal di testa il primo giorno, tosse il secondo, perdita di gusto e olfatto il terzo, un’enorme spossatezza… - borghi_claudio : Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo de… - diego4all : RT @gabbianismo: veramente ci dobbiamo fare rompere il cazzo da federica pellegrini che ha 36,5 di febbre? ma fatt na cacat - codeghino10 : RT @Eurosport_IT: Sospiro di sollievo per Federica Pellegrini ?????? -