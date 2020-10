Federica Pellegrini: “Anche mia madre ha i sintomi del coronavirus” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Da quando è risultata positiva al Covid-19, Federica Pellegrini tiene una sorta di video-diario sul suo profilo Instagram per aggiornare i followers sulle sue condizioni. In quello pubblicato oggi, la nuotatrice però ha parlato anche dello stato di salute della madre Cinzia. “Bad news di questa mattina, anche mia mamma ha i sintomi del Covid”, ha spiegato la “Divina”. La madre della campionessa, Cinzia Lionello, si trovava a casa della figlia quando quest’ultima ha ricevuto i risultati del tampone e ora è alle prese con i sintomi del contagio. “Dovevo partire per Budapest e lei era qui con me, dovevamo darci il cambio con i cani”, racconta la Pellegrini. “E’ rimasta in quarantena preventiva in ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Da quando è risultata positiva al Covid-19,tiene una sorta di video-diario sul suo profilo Instagram per aggiornare i followers sulle sue condizioni. In quello pubblicato oggi, la nuotatrice però ha parlato anche dello stato di salute dellaCinzia. “Bad news di questa mattina, anche mia mamma ha idel Covid”, ha spiegato la “Divina”. Ladella campionessa, Cinzia Lionello, si trovava a casa della figlia quando quest’ultima ha ricevuto i risultati del tampone e ora è alle prese con idel contagio. “Dovevo partire per Budapest e lei era qui con me, dovevamo darci il cambio con i cani”, racconta la. “E’ rimasta in quarantena preventiva in ...

