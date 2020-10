Federica Pellegrini al settimo giorno di quarantena | “Ho accompagnato mia mamma a fare il tampone con distanze e mascherina” – Video

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Buonragazzi, parte ildi. Questa è la prima mattina in cui mi sarei sentita di entrare in acqua el’allenamento, quindi bene”, cosìcomincia il consuetoquotidiano con il quale aggiorna i follower sulla sua. La nuotatrice poi racconta di essere però uscita: “Homiailcon distanziamento e mascherina, lei non ha mai guidato a Verona…”., positiva al coronavirus dal 15 ottobre, spiega i sintomi della madre, poi parla dei suoi: “I sintomi sono sempre più lievi, tipo il ...

“Anche adesso, senza gusto e senza olfatto, è un po’ difficile perché non capisco cosa sto mangiando, però mi sforzo” ha concluso Federica Pellegrini.Giorno numero sette di quarantena per Federica Pellegrini, che via social ha aggiornato il suo stato di salute: "Buongiorno ragazzi, parte il settimo giorno di quarantena. Questa è la prima mattina in ...