FED | Brainard | ”Usa a rischio recessione senza accordo piano aiuti”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – Se non si dovesse raggiungere unsugli stimoli fiscali l’economia degli Stati Uniti potrebbe scivolare nuovamente in. Questo l’allarme lanciato dal governatore del consiglio della Federal Reserve, Laelin un discorso alla Society of Professional Economists.ulteriore assistenza finanziaria per milioni di lavoratori disoccupati e governi statali e locali a corto di liquidità, per, la ripresa dall’inizio della pandemia potrebbe, infatti, arrestarsi o addirittura invertirsi. “Il ritiro prematuro del sostegno fiscale rischierebbe di radicare le dinamiche recessive, frenando l’occupazione e la spesa, aumentando le cicatrici dovute a periodi di disoccupazione prolungati, portando più aziende alla ...