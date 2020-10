‘Fairy Tales’ di Maria Gabriella Marini | quando alla tradizione si unisce l’incanto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Per secoli la composizione musicale è stata appannaggio dei maschi. Ci sono state, è vero, donne autrici di musiche di gran pregio, ma erano confinate in una dimensione domestica, “protetta”. Oggi, per fortuna, non è più così: le compositrici – e ce ne sono ormai tante – si misurano con il pubblico dei teatri e delle sale da concerto, e sono pienamente coinvolte nell’ingranaggio del sistema di produzione musicale, con tutti i rischi e i benefici che ne conseguono. È uscito da non molto un bel Cd, Fairy Tales, che presenta una scelta di musiche per pianoforte collegate all’infanzia. Vi si ascoltano le Kinderszenen op. 15 di Robert Schumann, il Children’s Corner di ClaudeDebussy, e la Kinderliana dini (Da Vinci Classics, C00162). ...