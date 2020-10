F1, Toto Wolff: “Dobbiamo assicurarci che i costi delle prossime power unit siano meglio gestibili” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’argomento “power unit” è un evergreen in F1. La nuova generazione di motori ibridi è alla base dei confronti tra le scuderie e c’è chi come Red Bull vorrebbe anticipare il 2026, anno nel quale dovrebbe esserci un cambiamento da questo punto di vista. La tecnologia attuale, introdotta dal 2014, aveva tra gli scopi il risparmio dei costi e la salvaguardia dell’ambiente. Aspetti che però, nel corso del tempo, si sono rivelati non così veritieri, se si tiene conto soprattutto delle risorse in termini di progettazione e di sviluppo di questi propulsori. Criticità che hanno scoraggiato altre case automobilistiche prestigiose ad accettare la sfida di questa F1. In questo discorso, a dire la sua, è stato il Team Principal della Mercedes ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’argomento “” è un evergreen in F1. La nuova generazione di motori ibridi è alla base dei confronti tra le scuderie e c’è chi come Red Bull vorrebbe anticipare il 2026, anno nel quale dovrebbe esserci un cambiamento da questo punto di vista. La tecnologia attuale, introdotta dal 2014, aveva tra gli scopi il risparmio deie la salvaguardia dell’ambiente. Aspetti che però, nel corso del tempo, si sono rivelati non così veritieri, se si tiene conto soprattuttorisorse in termini di progettazione e di sviluppo di questi propulsori. Criticità che hanno scoraggiato altre case automobilistiche prestigiose ad accettare la sfida di questa F1. In questo discorso, a dire la sua, è stato il Team Principal della Mercedes ...

